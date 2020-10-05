Son dakika: Galatasaray Ahmet Çalık'la yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray 2016/2017 sezonunda başkent ekibi Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu Ahmet Çalık ile yollarını ayırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı. Ahmet Çalık geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile anlaşmıştı.