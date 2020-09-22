Khedira sürprizi

Türkiye'de transfer döneminin bitmesine iki hafta kala Galatasaray'ın çalışmaları da hızlandı. Son haftalarda yine transfer bombalarını bir bir patlatması beklenen sarı-kırmızılı takım, Sporting Lizbon'dan Idrissa Doumbi ile anılırken; İtalya basınından son dakika haberi geldi. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; Juventus'un sözleşmesini feshetmeye çalıştığı Tunus asıllı Alman orta sahası Sami Khedira'ya, Galatasaray talip oldu.

TAZMİNAT İSTİYOR

Khedira'nın son durumu hakkında bilgi alan sarı-kırmızılı yöneticiler, kulüpler düzeyinde veya oyuncunun menajeriyle henüz görüşmelere başlamadı. Juventus, Khedira'nın sözleşmesini feshetmek isterken; Alman oyuncu ise tazminat talep ediyor. Torino ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun bu isteğine ise maaşının yarısını tazminat olarak verebileceğini iletti. Bu gelişmelerin ardından; Khedira'nın boşa çıkması ve Galatasaray'ın devreye girmesi bekleniyor.