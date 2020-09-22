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Khedira sürprizi

Alman orta saha, bir yıl kalan sözleşmesini feshetmek için ile görüşmelere başladı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim devreye girdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:35 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Khedira sürprizi

'de döneminin bitmesine iki hafta kala 'ın çalışmaları da hızlandı. Son haftalarda yine transfer bombalarını bir bir patlatması beklenen sarı-kırmızılı takım, 'dan Idrissa Doumbi ile anılırken; basınından son dakika haberi geldi. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre; 'un sözleşmesini feshetmeye çalıştığı Tunus asıllı Alman orta sahası 'ya, Galatasaray talip oldu.

TAZMİNAT İSTİYOR

Khedira'nın son durumu hakkında bilgi alan sarı-kırmızılı yöneticiler, kulüpler düzeyinde veya oyuncunun menajeriyle henüz görüşmelere başlamadı. Juventus, Khedira'nın sözleşmesini feshetmek isterken; Alman oyuncu ise tazminat talep ediyor. Torino ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun bu isteğine ise maaşının yarısını tazminat olarak verebileceğini iletti. Bu gelişmelerin ardından; Khedira'nın boşa çıkması ve Galatasaray'ın devreye girmesi bekleniyor.

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