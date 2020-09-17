Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, 500. maçında galip geldikleri için gurur duyduğunu söyledi.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

"DEĞİŞİKLİKLERE İHTİYACIMIZ VARDI"

Bugün mesele turu geçip evimize gitmekti. Oyuncu değişiklikleri hayatımızda olacak. Maç yeni bitti. Sabaha karşı İstanbul'a varacağız. Sabah antrenman yapıp pazar günü maça çıkacağız. Bu değişikliklere ihtiyacımız vardı.

Neftçi bize yüksek tempoda cevap verdi. Kutluyorum onları. Başarılar diliyorum. Bizim onlardan daha iyi olmamız kadar doğal bir şey yok. Bugün burada başka bir netice olsa sürpriz olurdu. Karşımızda iyi ve ciddi bir takım vardı. Neftçi'nin komandolarına başarılar diliyorum.

"İYİ Kİ HAYATIMDA GALATASARAY VAR"

Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim kardeşimiz. Her şey için de teşekkür ederiz. Bugün teknik direktör olarak 500. maçım. Ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. İyi ki hayatımda Galatasaray var. Avrupa'da da 100. galibiyet. İkisi de bir araya gelmiş.

1-0 devam ettirsek böyle olmayabilirdi. Bizim bu uzun yolda birlikte oynama kültürünü kazanmak öncelikli amacımız. Bu bizim için çok önemli. Herkesin bu kültürü öğrenmesi uzun vadede başarımızda rol oynayacak. Goller de uykudan uyandırabilir bizi. Oynama kültürünü beraberce geliştirmemiz ve sürdürmemiz lazım.

HAJDUK SPLIT'E DİKKAT!

Bir üst turda eşleştikleri Hajduk Split takımı hakkında da konuşan Terim, "Hajduk Split maçının ilk yarısını otelde izledim. HNK Hajduk Split rakibimiz oldu. Hajduk Split çok önemli ve tarihi bir kulüp. Dikkat etmemiz gerekecek. Artık kendi seyirci avantajımız var da diyemeyeceğiz. İstanbul'a döner dönmez teknik ekibimizle birlikte analiz yapacağız. İlk amacımız turlara kalmak. Hepinize şahsıma, takımıma ve ülkemize gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun, görüşmek üzere." diyerek sözlerini tamamladı.