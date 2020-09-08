Ve Galatasaray bombayı patlattı! Oghenekaro Etebo...

Galatasaray transferde bir kez daha şaha kalktı. Bugüne kadar 6 oyuncu kadrosuna katan ancak orta sahadaki boşluğu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılı ekip, Stoke City'den Oghenekaro Etebo ile anlaştı. İngiliz ekibiyle bir süredir temas halinde olan Galatasaray, hem oyuncuyu hem de kulübünü sonunda ikna etti. 24 yaşındaki Oghenekaro Etebo bir yıl Galatasaray'da kiralık forma giyecek ve herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Yıllık ücretinin 2 milyon euro olması bekleniyor. Ayrıca satın alma bedeli de 3 milyon euro olacak.

MENAJER 'DAVILA ARACI OLDU

İkİ sene önce N'diaye'nin kiralandığı dönemde de Galatasaray'ın gündeme gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Nijeryalı yıldızın menajerliğini, Belhanda, Emre Kılıç ve takımdan ayrılan Onyekuru gibi oyuncuların temsilciliğini yürüten William D'Avila yapıyor. Onyekuru'nun yeniden kiralanmasında büyük pay sahibi olan D'Avila'nın bu transferde de etkili olduğu belirtiliyor. Bu arada Nijeryalı gazeteci Kalechi Nkoro da, Galatasaray orta saha oyuncusu Etebo ile anlaştığını duyurdu.



BİR YIL SONRA G.SARAY'DA

Etebo geçen sezon da menajer D'Avila tarafından Galatasaray'a önerilmiş ve 3 Haziran 2019 tarihinde bu gelişme FOTOMAÇ'ın manşetinde duyurulmuştu. Ancak temasların devamı gelmemişti. Nijeryalı şimdi bir yıl gecikmeli olarak sarıkırmızılı formayı giyecek.



NASIL BİR OYUNCU?

Oghenekaro Etebo; iki ayağına hakim dikine gidebilen, güçlü fiziği ve şut özelliği ile dikkat çeken bir isim… Nijerya Milli Takım kaptanlığına da yapıyor. Bugüne kadar 31 milli maça çıktı. l 2016 yılında, Afrika'nın en iyi genç oyuncusu ödülü aldı.

KİMDİR?

Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek olan Oghenekaro Etebo, 9 Kasım 1995 yılında Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya geldi. Daha önce Las Palmas ve Getafe formaları da giyen futbolcu, gösterdiği başarılı performansın ardından 2018 yılında 7.2 milyon euro karşılığında Stoke City'ye transfer oldu. Kariyerinde 129 maça çıkan Oghenekaro Etebo 12 gol atıp 7 de asist yaptı.



İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray, Etebo'nun transferini resmi mobil uygulamasından duyurdu. Söz konusu paylaşımda, Etebo'ya Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltti. "Evet" yanıtını aldıktan sonra da, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu konuşmanın ardından Nijeryalı yıldız saat 17.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Aynı dakikalarda KAP bildirimi de yapıldı.

MÜZMİN SAKAT MI?

Etebo, kas ağrısı şikayetlerinden geçtiğimiz sezon 23 gün forma giymedi. 30 Haziran'dan sonra ise Getafe'den ayrıldı. Bu durum 'sakatlığı sürüyor' iddialarını beraberinde getirse de bu tarihten sonra babasının vefatı nedeniyle ülkesine gittiği belirtiliyor. Geçen sezon 10'u Getafe'de olmak üzere 26 maça çıktı, 1 gollük performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu, ayrıca önceki 3 sezonda ise sakatlığı nedeniyle 9 maç kaçırdı.



Mini yorum: Etebo, geçen sezonun ilk yarısında Stoke'ta, ikinci yarısındaysa Getafe'de görev aldı. Galatasaray'da ön libero bölgesinde tercih edilmesi beklenen Nijeryalı, hücumda ceza sahası dışından attığı sert şutlarla rakip kalelere tehdit oluşturabiliyor. Ancak Galatasaray'da beklenen orta saha yaratıcılığını kapatabilecek, sıkışan oyunda kreatif işler yapabilecek bir isim değil. Dinamik, kurallar dahilinde sert ve yıldırıcı, hücum preste ise rakibe hata yaptırabilecek bir oyuncu izleyeceğiz. (Öyküm KANBİR)



2018'E DAMGA VURDU

Dünya Kupası'nda Nijerya'nın

En çok faul kazanan

En çok şut çeken

En çok şut pası veren

En çok ikili mücadele kazanan ve en çok sahipsiz top kazanan futbolcusu olarak dikkat çekti.