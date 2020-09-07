Galatasaray'da transfer sürprizi! Rodrigues için Olimpiakos...  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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'da sürprizi! Rodrigues için Olimpiakos...

Galatasaray'da transfer sürprizi! Rodrigues için Olimpiakos...

'da son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de adeta hayal kırıklığı yaratan anca daha öncesinde Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan için Yunan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Garry Rodrigues'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edilen Olimpiakos, her an bu transferden çekilebilir! İşte nedeni ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

için ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir... Gelecek sezon mutlak bir kanat transferi yapmak isteyen Cimbom'un, gündemine 'i aldığı iddia edildi.

Patrastimes.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Olimpiakos'a transferinin en meselesi olduğu iddia edilen Rodrigues için Aslan, devreye girdi.

KİRALIK GELECEK
Buna göre Galatasaray, Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Al İttihad'ın oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken, bu operasyon sonrasında Olimpiakos'un geri adım atabileceği ifade edildi.

OLIMPAKOS B PLANINI DEVREYE SOKUYOR
Öte yandan Olimpiakos yönetimi, Rodrigues'i elden kaptırması halinde Adel Taarabt'ı gündemine alacak. Yunan ekibi, Taarabt için kısa süre içerisinde resmi teklifinde bulunacak.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 21:49
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