Galatasaray'da transfer sürprizi! Rodrigues için Olimpiakos...

Galatasaray için ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir... Gelecek sezon mutlak bir kanat transferi yapmak isteyen Cimbom'un, gündemine Garry Rodrigues'i aldığı iddia edildi.

Patrastimes.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Olimpiakos'a transferinin en meselesi olduğu iddia edilen Rodrigues için Aslan, devreye girdi.

KİRALIK GELECEK

Buna göre Galatasaray, Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Al İttihad'ın oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken, bu operasyon sonrasında Olimpiakos'un geri adım atabileceği ifade edildi.

OLIMPAKOS B PLANINI DEVREYE SOKUYOR

Öte yandan Olimpiakos yönetimi, Rodrigues'i elden kaptırması halinde Adel Taarabt'ı gündemine alacak. Yunan ekibi, Taarabt için kısa süre içerisinde resmi transfer teklifinde bulunacak.