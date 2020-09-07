Galatasaray'da transfer sürprizi! Rodrigues için Olimpiakos...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de adeta hayal kırıklığı yaratan anca daha öncesinde Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Garry Rodrigues için Yunan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Garry Rodrigues'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edilen Olimpiakos, her an bu transferden çekilebilir! İşte nedeni ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray için ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir... Gelecek sezon mutlak bir kanat transferi yapmak isteyen Cimbom'un, gündemine Garry Rodrigues'i aldığı iddia edildi.
Patrastimes.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Olimpiakos'a transferinin en meselesi olduğu iddia edilen Rodrigues için Aslan, devreye girdi.
KİRALIK GELECEK
Buna göre Galatasaray, Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Al İttihad'ın oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken, bu operasyon sonrasında Olimpiakos'un geri adım atabileceği ifade edildi.
OLIMPAKOS B PLANINI DEVREYE SOKUYOR
Öte yandan Olimpiakos yönetimi, Rodrigues'i elden kaptırması halinde Adel Taarabt'ı gündemine alacak. Yunan ekibi, Taarabt için kısa süre içerisinde resmi transfer teklifinde bulunacak.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 21:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da transfer sürprizi! Rodrigues için Olimpiakos... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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