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04 Eylül 2020, Cuma
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Johansen beklemede

Johansen beklemede

Premier Lig'e çıkan Fulham, 'yı kiraladıktan sonra 'i satışa çıkardı… Terim, Norveçli futbolcuyu yedekte tutuyor.

'e çıkan Fulham, 'yı kiraladıktan sonra 'i satışa çıkardı… ekibi Premier Lig seviyesinde olmadığına inandığı 29 yaşındaki Norveçli oyuncu için kiralamaya da satışa da sıcak bakıyor. Terim'in ise daha üst düzey bir oyuncu istediği ancak beklediği tarzda bir oyuncu alınamazsa Norveç 'nın kaptanı için bir teklif yapılabileceği bildirildi.
  1. 4.9.2020
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