Porto’dan Falcao sürprizi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Porto’dan Falcao sürprizi

’dan Falcao sürprizi

Porto’dan Falcao sürprizi

'dan yıllık 5 milyon euro kazanan 'ya sürpriz bir talip çıktı.

'dan yıllık 5 milyon euro kazanan 'ya sürpriz bir talip çıktı. Ze Luis ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan 'nun, yeni transfer Mehdi Taremi ve kadrosundaki Tiquinho Soares'i desteklemek için Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Portekiz basını, her an sürpriz bir gelişme olabileceğini duyurdu.
  1. 4.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Porto’dan Falcao sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA