Ve Falcao açıkladı! "Gitmek istediğim takım..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Ve Falcao açıkladı! "Gitmek istediğim takım..."

Ve Falcao açıkladı! "Gitmek istediğim takım..."

'ın büyük uğraşlar sonucu Monaco'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü , katıldığı bir programda geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Falcao'nun o açıklamaları...

'ın 34 yaşındaki forveti katıldığı bir YouTube programında geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcü, Sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ABD'ye transfer olmak istediğini duyurdu.

Radamel Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana 'yı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAĞIM"
Falcao, futbolu yakın zamanda bırakmayacağını dile getirerek, "Bir süre daha oynamayı düşünüyorum ama bazen gelecek ile ilgili de hayaller kuruyorum. Sanırım teknik direktörlük yapmayacağım. Futbolla ilgili işler yürütebilirim. Sportif direktör olabilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"GENÇ OYUNCULARA..."
Kolombiyalı yıldız, "Oyuncu menajerliği konusunu da düşündüm. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara kariyerleri konusunda yardım edebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  1. 07.09.2020
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