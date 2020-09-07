Ve Falcao açıkladı! "Gitmek istediğim takım..."
Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu Monaco'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, katıldığı bir programda geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Falcao'nun o açıklamaları...
Galatasaray'ın 34 yaşındaki forveti Radamel Falcao katıldığı bir YouTube programında geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcü, Sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ABD'ye transfer olmak istediğini duyurdu.
Radamel Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAĞIM"
Falcao, futbolu yakın zamanda bırakmayacağını dile getirerek, "Bir süre daha oynamayı düşünüyorum ama bazen gelecek ile ilgili de hayaller kuruyorum. Sanırım teknik direktörlük yapmayacağım. Futbolla ilgili işler yürütebilirim. Sportif direktör olabilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
"GENÇ OYUNCULARA..."
Kolombiyalı yıldız, "Oyuncu menajerliği konusunu da düşündüm. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara kariyerleri konusunda yardım edebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
- 07.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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