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04 Eylül 2020, Cuma
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De için ne diyecek?

Josef De Souza için ne diyecek?

Ön libero arayan 'a, 'nin eski oyuncusu De 'da önerildi.

Ön libero arayan 'a, 'nin eski oyuncusu De 'da önerildi. geçen da önerilen futbolcuya olumsuz cevap vermişti. Al Ahli ile sözleşmesini fesheden De Souza, yeniden Galatasaray'a teklif edildi. Terim'in bu kez ne yanıt vereceği merak ediliyor.
  1. 4.9.2020
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