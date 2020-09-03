Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Fred, Giuliano, Stefan Johansen... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Fred, Giuliano, Stefan Johansen...

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Fred, Giuliano, Stefan Johansen...

Orta saha ihtiyacı bulunan Galatasaray transfer listesine birçok kişiyi ekledi. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, nokta atışı transfer yapmak istiyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Fred, Giuliano, Stefan Johansen gibi isimleri de listesine ekledi.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

HAMZA CHOUDHURY

Galatasaray'ın Leicester City'nin ön liberosu Hamza Choudhury için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.

GIULIANO

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Al Nassr'a transfer olan Giuliano'nun takımından ayrılması söz konusu. Yıldız futbolcunun takımından ayrılma ihtimali sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe menajeriyle temasa geçti.

FRED

Terim'in listesinin ilk sırasında ise Manchester United'da forma giyen Fred yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Teknik Direktör Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi Galatasaray'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

STEFAN JOHANSEN

Galatasaray, Jean Michael Seri'ye sahip olan ve son olarak Mario Lemina'yı kadrosuna katan Fulham'dan Johansen'i istedi. İngiliz kulübüne, Şükrü Hanedar aracılığıyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı.

MEDVEDEV

Rus basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, son olarak Zenit forması giyen Daler Kuzyaev'e resmi teklif yaptı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.

MARCO BENASSI

Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina'daki bağlantılarını kullanarak İtalyan oyuncuyu istemesi üzerine daha önce Benassi ile anlaşan Verona yeni bir plan üzerinde durmaya başladı. Verona'nın, Benassi'yi Galatasaray'a kaptırmamak için elini çabuk tutarak, Fiorentinalı yöneticileri ikna etmek için fiyat artırdığı belirtildi.

  1. 03.09.2020
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