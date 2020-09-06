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06 Eylül 2020, Pazar
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Ne olacak bilmiyorum!

Ne olacak bilmiyorum!

'ın ön libero adaylarından , Norveç kampında transferle ilgili sorulara cevap verdi.

'ın ön libero adaylarından , Norveç kampında transferle ilgili sorulara cevap verdi. Johansen; "Fulham ile iki yılımın kaldığını biliyorum. Elbette, takıma birçok yeni oyuncu getirildi. Şu anda Fullham'ın planın ne olduğunu bilmiyorum. Koçla bu konuda bir sohbet gerçekleştirmedim" dedi. Başarılı futbolcu, kısa bir süre içinde durumunun netlik kazanacağını ifade etti.
  1. 6.9.2020
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