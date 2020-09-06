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06 Eylül 2020, Pazar
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’ye rakip oldu

Feghouli’ye rakip oldu

forması giymek için Rizespor'dan ayrılan idmanlarda dikkat çekici bir performans göstermesine rağmen henüz Diagne ve Falcao'yu kesemedi.

forması giymek için Rizespor'dan ayrılan idmanlarda dikkat çekici bir performans göstermesine rağmen henüz Diagne ve Falcao'yu kesemedi. Genç oyuncu, forvet hattında hali hazırda üçüncü sırada yer alırken Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Oğulcan'ı sağ açık olarak 'nin yerinde denemeye başladı ve o bölgede de ciddi bir rekabet olacak gibi görünüyor.
  1. 6.9.2020
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