Inter’in kapısını çalacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Inter’in kapısını çalacak

Inter’in kapısını çalacak

Inter’in kapısını çalacak

'ın gündemine yeni eklenen için , "Bir sezon birlikte zaman geçirdik.

'ın gündemine yeni eklenen için , "Bir sezon birlikte zaman geçirdik. Şimdi kendisine 'güle güle' dedik ama yakında yeniden göreceğimizi düşünüyorum" dedi. Cagliari'nin 32 yaşındaki 10 numara için İnter'le görüşmelerinin devam ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılıların da İnter'de forma şansı bulması zor olan yıldız için ısrarcı olduğu 1 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor
  1. 6.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter’in kapısını çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA