Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'in o isimde ısrarcı! Marco Benassi... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Terim transferi kendisi bitiriyor! Orta saha yolda...

haberleri: 'in o isimde ısrarcı! ...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'in o isimde ısrarcı! Marco Benassi...

Orta saha transferi için çok yoğun mesai harcayan 'da özellikle Fiorentinalı ’nin alınmasını istiyor. İmparator transferi bitirmek içineski dostları ile temaslara başladı. İşte detaylar. Galatasaray haberleri...

orta saha transferine kilitlendi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden transferlerin bir an önce yapılması için kampanya başlattı. Sarı-Kırmızılılar'da orta saha adayları fazla... Takvim'in haberine göre; Teknik Direktör , forması giyen 'de ısrarcı. İşte transferin detayları...

MARCO BENASSİ'Yİ ÇOK İSTİYOR
25 yaşındaki İtalyan yıldızın kadroya katılmasını isteyen Terim, bu için eski kulübü Fiorentina ile temaslara başladı. Eski dostlarıyla iletişime geçen İmparator Benassi'yi çok istiyor.

12 MİLYON EURO'YA ALDILAR
2017 yılından beri Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha, 2017 yılında Torino'dan 12 milyon Euro'ya gelmişti.

22 MAÇTA 3 GOL VE 1 ASİST
Kariyerinde 251 maça çıkan İtalyan oyuncu 34 gol atarken 21 asist yaptı. Benassi geçen sezon 22 maça çıktı. 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

Marco Benassi, Terim'in istediği türden bir orta saha... Hem mücadeleci hem de bitirici paslarıyla tanınıyor.

Galatasaray'dan bir hamle daha! Orta sahaya yıldız isim

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 09:24
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