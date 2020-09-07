Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'in o isimde ısrarcı! Marco Benassi...
Orta saha transferi için çok yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Fatih Terim özellikle Fiorentinalı Marco Benassi’nin alınmasını istiyor. İmparator transferi bitirmek içineski dostları ile temaslara başladı. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Galatasaray orta saha transferine kilitlendi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden transferlerin bir an önce yapılması için kampanya başlattı. Sarı-Kırmızılılar'da orta saha adayları fazla... Takvim'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim, Fiorentina forması giyen Marco Benassi'de ısrarcı. İşte transferin detayları...
MARCO BENASSİ'Yİ ÇOK İSTİYOR
25 yaşındaki İtalyan yıldızın kadroya katılmasını isteyen Terim, bu transfer için eski kulübü Fiorentina ile temaslara başladı. Eski dostlarıyla iletişime geçen İmparator Benassi'yi çok istiyor.
12 MİLYON EURO'YA ALDILAR
2017 yılından beri Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha, 2017 yılında Torino'dan 12 milyon Euro'ya gelmişti.
22 MAÇTA 3 GOL VE 1 ASİST
Kariyerinde 251 maça çıkan İtalyan oyuncu 34 gol atarken 21 asist yaptı. Benassi geçen sezon 22 maça çıktı. 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
Marco Benassi, Terim'in istediği türden bir orta saha... Hem mücadeleci hem de bitirici paslarıyla tanınıyor.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 09:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'in o isimde ısrarcı! Marco Benassi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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