Galatasaray'dan bir hamle daha! Orta sahaya yıldız isim
Galatasaray'da Seri'nin alternatifi M'vila... Sarı kırmızılılar, Fransız futbolcu ile temasa geçti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila kadro dışı bırakıldı. A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayına bağlanarak detayları aktardı. İşte tüm gelişmeler...
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