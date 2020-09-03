Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da

Galatasaray, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. 21 yaşındaki sol kanat ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken Kerem ilk yıl 850 bin, ikinci yıl 900 bin TL; son 2 yılda ise yıllık 950 bin TL kazanacak. Kerem, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ün ardından sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.

Kerem kısa kariyeri boyunca 3. Lig'de 91 ve Türkiye Kupası'nda 6 olmak üzere toplam 97 maça çıktı. 27 gol, 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.



21 Ekim 1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu 1.73 metre boyunda. Kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a ardından Başakşehir altyapısına geçti. Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra bu sezon başında 24Erzincanspor'un yolunu tuttu.