Galatasaray, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. 21 yaşındaki sol kanat ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken Kerem ilk yıl 850 bin, ikinci yıl 900 bin TL; son 2 yılda ise yıllık 950 bin TL kazanacak. Kerem, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ün ardından sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.
Kerem kısa kariyeri boyunca 3. Lig'de 91 ve Türkiye Kupası'nda 6 olmak üzere toplam 97 maça çıktı. 27 gol, 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
21 Ekim 1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu 1.73 metre boyunda. Kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a ardından Başakşehir altyapısına geçti. Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra bu sezon başında 24Erzincanspor'un yolunu tuttu.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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