Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da

'da

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da

, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren ’nu kadrosuna kattığını açıkladı.

, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren 'nu kadrosuna kattığını açıkladı. 21 yaşındaki sol kanat ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken Kerem ilk yıl 850 bin, ikinci yıl 900 bin TL; son 2 yılda ise yıllık 950 bin TL kazanacak. Kerem, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ün ardından sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.

Kerem kısa kariyeri boyunca 3. Lig'de 91 ve Türkiye Kupası'nda 6 olmak üzere toplam 97 maça çıktı. 27 gol, 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.


21 Ekim 1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu 1.73 metre boyunda. Kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a ardından Başakşehir altyapısına geçti. Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra bu sezon başında 24Erzincanspor'un yolunu tuttu.

Galatasaray Seri'ye döndü

  1. 3.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA