Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!
Bu sezon transfer döneminde daha temkinli gözüken Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefiyle rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. FFP kıskacı ve gelecek yıllarda harcama limitlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, maaş bütçesini 40 milyon euro civarına indirmek istiyor. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çaplayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui Galatasaray'ın transferini açıkladığı isimler arasında. Galatasaray, Lemina, James Rodriguez, Jefferson Lerma gibi yıldızların yer aldığı listedeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
LEMINA
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'nın yeniden kiralanması Galatasaray teknik heyetinin ilk isteklerinden biri. Ancak yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Lemina'nın kararının henüz net olmadığı biliniyor. Mario Lemina ise transfer iddilarını yaptığı paylaşım ile çıkan haberleri yalanlamıştı. Öte yandan yıldız isim Galatasaray'ı sosyal medya hesabında takipten çıkardı. Ancak bugün yaptığı Galatasaray paylaşımı da kafa karıştırdı.
IBRAHIM SANGARE
Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı. Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak. Öte yandan dünya devi Tottenham Hotspur, İbrahim Sangare için devreye girdi.
ERVIN ZUKANOVIC
Galatasaray, geçtiğimiz sezon SPAL forması giyen 33 yaşındaki Bosnalı stoper için teklif yaptı.
DESPODOV
Galatasaray'da kanat arayışları sürerken, Bulgar futbolcunun ismi daha yüksek sesle geçmeye başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.
JAMES RODRIGUEZ
Galatasaray'da en büyük hedefler arasında Kolombiyalı dünya yıldızı James Rodriguez yer alıyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun Real Madrid ile 1 sene sözleşmesi daha bulunuyor. Ancak Real Madrid James Rodriguez'i kadroda düşünmüyor. Galatasaray yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
JEFFERSON LERMA
Lerma'nın Galatasaray'da oynamaya hazır olduğu ancak sarı-kırmızılıların henüz kulübü Bournemouth'u ikna edemediği ifade edildi. Championship'e düşen İngiliz kulübün, Galatasaray'ın kendilerini Lerma konusunda sıkıştırmasından rahatsız olduğunu iddia etti.
ELNENY
Galatasaray'da Lerma gibi Mohamed Elneny ismi de gündemdeki yerini koruyor. Hem Türkiye'yi tanıması hem de uygun maliyetle Galatasaray'a gelebilecek olması dikkatlerin Mısırlı oyuncunun üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.
GABRIEL
Benfica forması giyen yıldız orta saha Gabriel Galatasaray'ın gündeminde yer aldı. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu, 1 yıllığına kiralama teklifi yaptığı ancak Benfica Başkanı Vieira'nın oyuncuyu sadece 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdiği kaydedildi.
JAKUB MODER
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki Jakub Moder ile Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. Lech Poznan forması giyen Yakub Moder'in kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, Moder'i satın alma opsiyonlu kiralayacak. Öte yandan Avrupa'nın dev kulüpleri Jakub Moder için girişimde bulunmaya devam ediyor. Transferin seyri yakın zamanda belli olacak.
KAMIL JOZWIAK
Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Jakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 12:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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