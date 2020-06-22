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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Ulusoy darbesi

Ulusoy darbesi

, ’in attığı golü VAR’a bakıp iptal ettikten sonra ’a altı (6) saniye kuralını uyguladı. Endirekt vuruştan sonra ’nın hamlesine de penaltı çaldı.

- maçında futbolda yıllardır görünmeyen olaylar üst üste yaşandı. Kritik maçta çıktı, gol iptal edildi, kaleci 'a 6 saniye kuralı işlendi ve son dakikada penaltı çıktı. Tam bir aksiyon filmlerini andıran maçta hakem 'un kararları maça damga vurdu. Sarı-kırmızılılarda 55. dakikada tartışmaya kapalı bir kararla kırmızı kart gördü. Ancak olaylar 78'de başladı. Twumasi'nin attığı golde 'in ofsaytta olduğu tartışılsa da hakem orta noktayı gösterdi. 90+4'te Kayode'nin röveşatasıyla beraberliği yakaladı fakat Jimmy'ye faul yapıldığı gerekçesiyle karar VAR'dan döndü.

EN SON 2009'DA UYGULANDI

Uzatmaların da uzatması oynanırken şok bir karar çıktı. Tam 100. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu elinde 6 saniyeden fazla sürede çıkarmadığı için hakem Ulusoy endirekt serbest vuruş çaldı. Serbest vuruşu pasla kullanıldı. Top Maxim'e geldi ve 101. dakikada 'nın müdahalesine penaltı çalındı. Gaziantep'te Maxim penaltıyı gole çevirdi. 6 saniye kuralı en son 2009- 10 sezonunda uygulanmıştı. G.Saray, 'a gol atmıştı.

İŞTE MAÇA DAMGA VURAN KARARLAR

DK. 78: Gaziantep, Twumasi ile skoru 3-2'ye getirirken bu pozisyonda top ayaktan çıkarken Kenan Özer ofsayttaydı. Geçtiğimiz Ankaragücü- Başakşehir maçında ev sahibinin attığı 2. gol bu nedenle iptal edilmişti.

DK. 90+4: Gaziantepspor Kayode'nin röveşatasıyla beraberliği yakaladı. Ancak pozisyon öncesi Galatasaraylı Jimmy'ye faul yapıldı. Bu hareket Alper Ulusoy'un önünde olmuştu fakat hakem VAR'a gittikten sonra iptal oldu.

DK. 100: Okan Kocuk ceza sahası içerisinde topu 6 saniyeden fazla elinde tuttuğu için endirekt serbest vuruş çalındı. Bu karar uzun yıllardır ne 'de ne de dünyada görüldü

DK. 101: Endirekt serbest vuruşu pasla kullanan Gaziantep'te Maxim topla buluştu. Sekidika'nın müdahalesine hakem penaltı verdi.

  1. 22.6.2020
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