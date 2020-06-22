Ulusoy darbesi

Galatasaray - Gaziantep maçında futbolda yıllardır görünmeyen olaylar üst üste yaşandı. Kritik maçta kırmızı kart çıktı, gol iptal edildi, kaleci Okan Kocuk'a 6 saniye kuralı işlendi ve son dakikada penaltı çıktı. Tam bir aksiyon filmlerini andıran maçta hakem Alper Ulusoy'un kararları maça damga vurdu. Sarı-kırmızılılarda 55. dakikada Ahmet Çalık tartışmaya kapalı bir kararla kırmızı kart gördü. Ancak olaylar 78'de başladı. Twumasi'nin attığı golde Kenan Özer'in ofsaytta olduğu tartışılsa da hakem orta noktayı gösterdi. 90+4'te Kayode'nin röveşatasıyla beraberliği yakaladı fakat Jimmy'ye faul yapıldığı gerekçesiyle karar VAR'dan döndü.

EN SON 2009'DA UYGULANDI

Uzatmaların da uzatması oynanırken şok bir karar çıktı. Tam 100. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu elinde 6 saniyeden fazla sürede çıkarmadığı için hakem Ulusoy endirekt serbest vuruş çaldı. Serbest vuruşu pasla kullanıldı. Top Maxim'e geldi ve 101. dakikada Sekidika'nın müdahalesine penaltı çalındı. Gaziantep'te Maxim penaltıyı gole çevirdi. 6 saniye kuralı en son 2009- 10 sezonunda uygulanmıştı. G.Saray, Sivas'a gol atmıştı.

İŞTE MAÇA DAMGA VURAN KARARLAR

DK. 78: Gaziantep, Twumasi ile skoru 3-2'ye getirirken bu pozisyonda top ayaktan çıkarken Kenan Özer ofsayttaydı. Geçtiğimiz Ankaragücü- Başakşehir maçında ev sahibinin attığı 2. gol bu nedenle iptal edilmişti.

DK. 90+4: Gaziantepspor Kayode'nin röveşatasıyla beraberliği yakaladı. Ancak pozisyon öncesi Galatasaraylı Jimmy'ye faul yapıldı. Bu hareket Alper Ulusoy'un önünde olmuştu fakat hakem VAR'a gittikten sonra iptal oldu.

DK. 100: Okan Kocuk ceza sahası içerisinde topu 6 saniyeden fazla elinde tuttuğu için endirekt serbest vuruş çalındı. Bu karar uzun yıllardır ne Türkiye'de ne de dünyada görüldü

DK. 101: Endirekt serbest vuruşu pasla kullanan Gaziantep'te Maxim topla buluştu. Sekidika'nın müdahalesine hakem penaltı verdi.