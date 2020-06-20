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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Samuel Kalu pazarlığı

Gelecek sezona yönelik söylentilerinin ayyuka çıktığı için bir iddia da basınından geldi. adlı internet sitesi, sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Bordeaux ile için pazarlık yaptığını duyurdu.

Gelecek sezona yönelik söylentilerinin ayyuka çıktığı için bir iddia da basınından geldi. adlı intrnet sitesi, sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Bordeaux ile için pazarlık yaptığını duyurdu. Haberde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun 'da kalmak istemediği ve kulüp yönetimine Galatasaray için baskı yaptığı öne sürüldü. Ancak kulüplerin transferin şekli konusunda anlaşamadığını belirtildi. Bordeaux'nun maddi olarak rahatlamak için Nijeryalı oyuncuyu 10 milyon euro'ya satmak istediği iddia edilirken, Galatasaray'ın ise rakamın yüksek olması nedeniyle kiralama teklfini sunduğu kaydedildi. Son olarak "Kalu baskısına devam ederse Bordeaux, kiralama konusuna evet diyebilir" yorumu yapıldı.
  1. 20.6.2020
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