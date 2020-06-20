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20 Haziran 2020, Cumartesi
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'e hazır

Galatasaray Gaziantep'e hazır

'in 28. haftasında pazar günü FK'yı konuk edecek , 'nde yaptığı antrenmanla kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

'in 28. haftasında yarın FK'yi konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde pas organizasyonuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yaptığı son çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

  1. 20.06.2020
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