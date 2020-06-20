Galatasaray'dan Akhisarspor'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray, corona virüsü testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personelleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray, corona virüsü testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personelleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan kontroller sonucu korona virüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi.
- 20.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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