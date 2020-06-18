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18 Haziran 2020, Perşembe
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Andone’nin yerine mı alınacak?

Andone’nin yerine Valencia mı alınacak?

'nin sakatlanarak sezonu kapatması ve Brighton'a dönmesinden sonra 'da gözler ikinci forvetinin kim olacağına çevrildi. da bu sırada 'dan ilginç bir yorum geldi.

Florin Andone'nin sakatlanarak sezonu kapatması ve Brighton'a dönmesinden sonra 'da gözler ikinci forvetinin kim olacağına çevrildi. da bu sırada 'dan ilginç bir yorum geldi. Canal-6'da FutbolDia isimli programın yorumcusu Roberto Flores, "Enner , Galatasaray'la anlaşmış gibi görünüyor" dedi.
  1. 18.6.2020
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