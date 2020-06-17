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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Devler Ligi paylaştı

Devler Ligi paylaştı

'nın resmi hesabı, hesaplarından Muslera'ya geçmiş olsun dedi.

'nın resmi hesabı, hesaplarından Muslera'ya geçmiş olsun dedi. 34 yaşındaki kalecinin bu sezon Devler Ligi'nde yaptığı kurtarışlardan kolaj yapan hesap, "Çabuk iyileş" ifadesini kullandı. Videoya birçok etkileşim geldi.

  1. 17.6.2020
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