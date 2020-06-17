Devler Ligi paylaştı
UEFA'nın resmi Şampiyonlar Ligi hesabı, sosyal medya hesaplarından Muslera'ya geçmiş olsun dedi.
UEFA'nın resmi Şampiyonlar Ligi hesabı, sosyal medya hesaplarından Muslera'ya geçmiş olsun dedi. 34 yaşındaki kalecinin bu sezon Devler Ligi'nde yaptığı kurtarışlardan kolaj yapan hesap, "Çabuk iyileş" ifadesini kullandı. Videoya birçok etkileşim geldi.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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