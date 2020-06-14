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14 Haziran 2020, Pazar
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Muslera sakatlandı Terim isyan etti! İşte o görüntüler

Muslera sakatlandı Terim isyan etti! İşte o görüntüler

, 'nın sakatlanmasının ardından yedek kulübesinde çılgına döndü. Kurallar gereği maça maskeyle çıkan deneyimli teknik adam, Uruguaylı file bekçisinin sakatlandığı pozisyon sonrası isyan ederek maskesini çıkardı.

'in 27. haftasında 'a konuk olan Galatasaray, rakibine 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Cimbom'da, alınan mağlubiyetin yanı sıra Muslera ve Andone'nin sakatlanması da moralleri iyice bozdu.

ise bu duruma isyan etti. Deneyimli teknik adam, 'nın sakatlanmasının ardından yedek kulübesinde çılgına döndü.

Kurallar gereği maça maskeyle çıkan sarı-kırmızılı çalıştırıcının, Uruguaylı file bekçisinin sakatlandığı pozisyon sonrası ağzındaki maskeyi çıkarması dikkat çekti. İşte o görüntüler...

  1. 14.06.2020
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