Muslera sakatlandı Terim isyan etti! İşte o görüntüler
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından yedek kulübesinde çılgına döndü. Kurallar gereği maça maskeyle çıkan deneyimli teknik adam, Uruguaylı file bekçisinin sakatlandığı pozisyon sonrası isyan ederek maskesini çıkardı.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, rakibine 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Cimbom'da, alınan mağlubiyetin yanı sıra Muslera ve Andone'nin sakatlanması da moralleri iyice bozdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise bu duruma isyan etti. Deneyimli teknik adam, Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından yedek kulübesinde çılgına döndü.
Kurallar gereği maça maskeyle çıkan sarı-kırmızılı çalıştırıcının, Uruguaylı file bekçisinin sakatlandığı pozisyon sonrası ağzındaki maskeyi çıkarması dikkat çekti. İşte o görüntüler...
- 14.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Muslera sakatlandı Terim isyan etti! İşte o görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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