Muslera sakatlandı Terim isyan etti! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, rakibine 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Cimbom'da, alınan mağlubiyetin yanı sıra Muslera ve Andone'nin sakatlanması da moralleri iyice bozdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise bu duruma isyan etti. Deneyimli teknik adam, Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından yedek kulübesinde çılgına döndü.

Kurallar gereği maça maskeyle çıkan sarı-kırmızılı çalıştırıcının, Uruguaylı file bekçisinin sakatlandığı pozisyon sonrası ağzındaki maskeyi çıkarması dikkat çekti. İşte o görüntüler...