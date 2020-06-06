Galatasaray'a piyango vurdu! Kasa dolacak
Al Nasr, kiraladıkları Maicon Roque’nin bonservisini 3.5 milyon euro’ya alacak. Feghouli için de 10 milyon euro’yu gözden çıkardı.
Galatasaray'a piyango vurdu... Sarı-kırmızılılar, Şubat 2019'da 1.7 milyon euro'ya 1.5 yıllığına kiraladığı Maicon Roque'yi Al Nasr'a satıyor. 30 Haziran'da kiralık kontratı bitecek ve sarı-kırmızılılara dönecek Brezilyalı stoper için Arap kulübü bonservisini alma kararına kesin olarak vardı. Al Nasr'ın 30 yaşındaki savunmacı için 3.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Galatasaray'a 2017'de 8 milyon euro'ya gelen Maicon, ağır olduğu gerekçesiyle Al Nasr'a gönderilmişti. Cimbom'a bir diğer transfer haberi ise takımın büyük yıldızı Sofiane Feghouli'den geldi.
Bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro'yu kasasına koyan Cezayirli yıldız için 10 milyon euro'luk teklif masaya geldi. 30 yaşındaki futbolcunun ismi son günlerde Real Betis'le de anılınca Arap kulübü elini çabuk tuttu ve müthiş bir teklifte bulundu. Sözleşmesi 2022'de bitecek Feghouli'nin yüksek maaşı ve 30 yaşında olması hem yönetimin hem de teknik heyetin bu ayrılığa sıcak bakmasına sebep oldu.
Cimbom iki transferden 13.5 milyon euro kazanırsa gelecek sezonun transferlerini çok rahat yapabilecek. Maaş bütçesinden de sadece 1 yıllığına 7.5 milyon euro'luk boşluk oluşturacak.
- 6.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a piyango vurdu! Kasa dolacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.