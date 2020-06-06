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06 Haziran 2020, Cumartesi
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'a piyango vurdu! Kasa dolacak

Galatasaray'a piyango vurdu! Kasa dolacak

, kiraladıkları ’nin bonservisini 3.5 milyon euro’ya alacak. Feghouli için de 10 milyon euro’yu gözden çıkardı.

'a piyango vurdu... Sarı-kırmızılılar, Şubat 2019'da 1.7 milyon euro'ya 1.5 yıllığına kiraladığı 'yi 'a satıyor. 30 Haziran'da kiralık kontratı bitecek ve sarı-kırmızılılara dönecek Brezilyalı stoper için Arap kulübü bonservisini alma kararına kesin olarak vardı. Al Nasr'ın 30 yaşındaki savunmacı için 3.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Galatasaray'a 2017'de 8 milyon euro'ya gelen Maicon, ağır olduğu gerekçesiyle Al Nasr'a gönderilmişti. Cimbom'a bir diğer haberi ise takımın büyük yıldızı Sofiane Feghouli'den geldi.

Bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro'yu kasasına koyan Cezayirli yıldız için 10 milyon euro'luk teklif masaya geldi. 30 yaşındaki futbolcunun ismi son günlerde 'le de anılınca Arap kulübü elini çabuk tuttu ve müthiş bir teklifte bulundu. Sözleşmesi 2022'de bitecek Feghouli'nin yüksek maaşı ve 30 yaşında olması hem yönetimin hem de teknik heyetin bu ayrılığa sıcak bakmasına sebep oldu.

Cimbom iki transferden 13.5 milyon euro kazanırsa gelecek sezonun transferlerini çok rahat yapabilecek. Maaş bütçesinden de sadece 1 yıllığına 7.5 milyon euro'luk boşluk oluşturacak.

  1. 6.6.2020
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