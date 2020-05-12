Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Akşam idmanında ise koordinasyonlu ısınma hareketlerinin ardından topla teknik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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  1. 12.05.2020
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