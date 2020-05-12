Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Galatasaray, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Galatasaray, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Akşam idmanında ise koordinasyonlu ısınma hareketlerinin ardından topla teknik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 12.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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