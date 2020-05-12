İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası! Canlı yayında açıkladı

İstifanın perde arkasına dair konuşan Çorlu, "Hasan Şaş'ın istifasının, görevden ayrılmasının bence Fatih Terim'in net direktifi var. Eğer, Fatih Terim istemeseydi, Hasan Şaş bu istifayı geçersiz sayardı ve devam ederdi. Fatih Terim isteğiyle gerçekleşen bir istifa olduğunu belirtmek lazım. Ümit Davala'nın da önümüzdeki günlerde istifası gelebilir." ifadelerini kullandı.