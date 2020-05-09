Galatasaray'ın transfer gözdesinden karar! Paul Onuachu'nun yeni adresi...

Galatasaray'ın kısa süre önce kadrosuna katmak için girişimlere başladığı duyurulan Paul Onuahcu için önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

Nijerya basını, konu ile ilgili şu bilgilere yer verdi;

"Türkiye'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Belçika'da iyi bir sezon geçiren Paul Onuachu ile bağlantılıydı.

Bununla birlikte, golcü futbolcunun bu teklifi kabul etmesi beklenmiyor çünkü Onuachu, Premier Lig'de Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Onuachu, Tanzanyalı yıldız Samatta'nın yerini alacak.

Onuachu, bu sezon 10 gol attı ve bu sezon Belçika Ligi'nde 28 maça çıktı, 2 asist yaptı.

2,01 boyundaki yıldız golcü Danimarkalı FC Midtjylland takımından 6 milyon euro bedelle Genk'e transfer olmuş ve şu anda transfermarkt'ta, bonservisinin 5.2 milyon euro olduğu belirtiliyor."