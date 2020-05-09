Galatasaray'ın transfer gözdesinden karar! Paul Onuachu'nun yeni adresi...
Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Sarı kırmızılıların kısa süre önce listesine aldığı ve teklif götürdüğü aktarılan Paul Onuachu için Nijerya basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın kısa süre önce kadrosuna katmak için girişimlere başladığı duyurulan Paul Onuahcu için önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.
Nijerya basını, konu ile ilgili şu bilgilere yer verdi;
"Türkiye'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Belçika'da iyi bir sezon geçiren Paul Onuachu ile bağlantılıydı.
Bununla birlikte, golcü futbolcunun bu teklifi kabul etmesi beklenmiyor çünkü Onuachu, Premier Lig'de Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Onuachu, Tanzanyalı yıldız Samatta'nın yerini alacak.
Onuachu, bu sezon 10 gol attı ve bu sezon Belçika Ligi'nde 28 maça çıktı, 2 asist yaptı.
2,01 boyundaki yıldız golcü Danimarkalı FC Midtjylland takımından 6 milyon euro bedelle Genk'e transfer olmuş ve şu anda transfermarkt'ta, bonservisinin 5.2 milyon euro olduğu belirtiliyor."
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 11:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın transfer gözdesinden karar! Paul Onuachu'nun yeni adresi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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