Galatasaray'ın gündemindeydi... Yıldız isimden flaş transfer açıklaması!
Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Hulk, sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir açıklamada bulundu. Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen 33 yaşındaki Sambacı, "Şu anda takımımla sözleşmem var ve mutluyum" diyerek takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Son dönemde ismi Galatasaray'la anılan Hulk'tan sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Çin'de Shanghai Shenhua forması giyen Brezilyalı yıldız, takımından ayrılmayı düşünmediğini belirtip, transfer iddialarına son noktayı koydu.
Hulk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"ÇİN'DE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR"
"Çin'de hayat normale dönmeye başladı. Corona virüsüne karşı önlemlerimizi aldık. Sokağa çıkarsak, maske takmak zorundayız. Bir şeylere temas edince, dezenfektan ile hemen ellerimi siliyorum. Şu an Çin'de durum iyi, şubat ayındaki gibi değil. Şu anda restoranlar başta olmak üzere her şey normal çalışıyor. Umarım tüm dünya bir an önce bu can sıkıcı durumdan kurtulur."
"ANTRENMANLARDA NORMAL TEMASA BAŞLADIK"
"İdmanlarda takım arkadaşlarımızla normal temaslara başladık. Bu bizim için çok iyi oldu. Hocamız da topla çalışmaları çok seviyor. Fiziksel bir antrenmanı bile topla yaptırıyor"
"TAKIMIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"
"Şu anda takımımla sözleşmem var ve burada olmaktan mutluyum. Her sezon şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk. Futbola tekrar başlayıp, takımımla şampiyonluk yaşamak istiyorum."
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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