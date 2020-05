Galatasaray'ın gündemindeydi... Yıldız isimden flaş transfer açıklaması!

Son dönemde ismi Galatasaray'la anılan Hulk'tan sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Çin'de Shanghai Shenhua forması giyen Brezilyalı yıldız, takımından ayrılmayı düşünmediğini belirtip, transfer iddialarına son noktayı koydu.

Hulk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÇİN'DE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR"

"Çin'de hayat normale dönmeye başladı. Corona virüsüne karşı önlemlerimizi aldık. Sokağa çıkarsak, maske takmak zorundayız. Bir şeylere temas edince, dezenfektan ile hemen ellerimi siliyorum. Şu an Çin'de durum iyi, şubat ayındaki gibi değil. Şu anda restoranlar başta olmak üzere her şey normal çalışıyor. Umarım tüm dünya bir an önce bu can sıkıcı durumdan kurtulur."

"ANTRENMANLARDA NORMAL TEMASA BAŞLADIK"

"İdmanlarda takım arkadaşlarımızla normal temaslara başladık. Bu bizim için çok iyi oldu. Hocamız da topla çalışmaları çok seviyor. Fiziksel bir antrenmanı bile topla yaptırıyor"

"TAKIMIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Şu anda takımımla sözleşmem var ve burada olmaktan mutluyum. Her sezon şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk. Futbola tekrar başlayıp, takımımla şampiyonluk yaşamak istiyorum."