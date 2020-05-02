Galatasaray'a Balotelli'yi Vedat Muriqi getirecek!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Andone, Babel ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan ve santrfor bölgesine bir takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda Mario Balotelli iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sezon sonu takımından ayrılacak olan yıldız golcüyü Galatasaray'a getirecek isim Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 18:49
Güncelleme: 02.05.2020 18:49
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Santrfor arayışlarına hız veren Galatasaray'da Mario Balotelli bombasını Vedat Muriqi patlatıyor.
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Sarı-kırmızılı takım, Radamel Falcao'nun yanına bir santrfor takviyesi yapmak istiyor ve buna göre alternatif isimleri belirledi.
Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray'da öne çıkan isim ise Brescia'nın 29 yaşındaki futbolcusu Mario Balotelli oldu.
Yıldız golcünün sezon sonunda takımından ayrılmaya karar vermesi transferde Galatasaray'ın iştahını kabarttı.
İtalyan basını da bu transfer gelişmelerini yakından takip ederken, Balotelli ve Galatasaray iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.