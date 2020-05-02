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Galatasaray'a Balotelli'yi Vedat Muriqi getirecek!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Andone, Babel ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan ve santrfor bölgesine bir takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda Mario Balotelli iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sezon sonu takımından ayrılacak olan yıldız golcüyü Galatasaray'a getirecek isim Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 18:49 Güncelleme: 02.05.2020 18:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





