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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Flaş transferde imzalar atılıyor! G.Saray'a 1.5 milyon Euro...

Telles transferi için ilk teklifini sundu! ...

PSG Telles transferi için ilk teklifini sundu! Galatasaray...

Saint-Germain, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 'nın yerini 'ın eski sol beki ile doldurmayı planlıyordu. Fransız ekibi, oyuncunun kulübü Porto'ya ilk teklifini sundu. Anlaşmanın yakın olduğu iddia edilirken, imzaların atılması durumunda Galatasaray da bu transferden kazanç sağlayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Saint-Germain, sezon sonu yollarını ayırmayı planladığı 'nın yedeğini Portekiz'de buldu. Paris temsilcisi, Porto forması giyen 'ın eski sol beki 'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre 'nin sportif direktörü Leonardo, Porto'ya Alex Telles için ilk teklif olarak 22 milyon Euro önerdi. Haberde, Portekiz ekibin de beklentisinin 20-25 milyon Euro arasında olduğu için bu öneriye sıcak baktığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu ifade edildi.

Telles, Galatasaray'dan Porto'ya olurken sarı-kırmızılı takım Brezilyalı oyuncunun sözleşmesine bir sonraki satış karından yüzde 10 pay alma maddesi koydurmuştu. Transfer bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon Euro para girecek. Corona virüsü salgınından önce oyuncunun adı ve ile de anılıyordu. Virüs mali krize neden olmasaydı, Brezilyalı futbolcunun bonservisi yaklaşık 40 milyon Euro civarında seyredecekti.

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  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 15:32
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