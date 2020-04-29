PSG Telles transferi için ilk teklifini sundu! Galatasaray...

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, sezon sonu yollarını ayırmayı planladığı Layvin Kurzawa'nın yedeğini Portekiz'de buldu. Paris temsilcisi, Porto forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre PSG'nin sportif direktörü Leonardo, Porto'ya Alex Telles için ilk teklif olarak 22 milyon Euro önerdi. Haberde, Portekiz ekibin de beklentisinin 20-25 milyon Euro arasında olduğu için bu öneriye sıcak baktığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu ifade edildi.

Telles, Galatasaray'dan Porto'ya transfer olurken sarı-kırmızılı takım Brezilyalı oyuncunun sözleşmesine bir sonraki satış karından yüzde 10 pay alma maddesi koydurmuştu. Transfer bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon Euro para girecek. Corona virüsü salgınından önce oyuncunun adı Chelsea ve Barcelona ile de anılıyordu. Virüs mali krize neden olmasaydı, Brezilyalı futbolcunun bonservisi yaklaşık 40 milyon Euro civarında seyredecekti.