PSG Telles transferi için ilk teklifini sundu! Galatasaray...
Paris Saint-Germain, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Layvin Kurzawa'nın yerini Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles ile doldurmayı planlıyordu. Fransız ekibi, oyuncunun kulübü Porto'ya ilk teklifini sundu. Anlaşmanın yakın olduğu iddia edilirken, imzaların atılması durumunda Galatasaray da bu transferden kazanç sağlayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, sezon sonu yollarını ayırmayı planladığı Layvin Kurzawa'nın yedeğini Portekiz'de buldu. Paris temsilcisi, Porto forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre PSG'nin sportif direktörü Leonardo, Porto'ya Alex Telles için ilk teklif olarak 22 milyon Euro önerdi. Haberde, Portekiz ekibin de beklentisinin 20-25 milyon Euro arasında olduğu için bu öneriye sıcak baktığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu ifade edildi.
Telles, Galatasaray'dan Porto'ya transfer olurken sarı-kırmızılı takım Brezilyalı oyuncunun sözleşmesine bir sonraki satış karından yüzde 10 pay alma maddesi koydurmuştu. Transfer bu rakama gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon Euro para girecek. Corona virüsü salgınından önce oyuncunun adı Chelsea ve Barcelona ile de anılıyordu. Virüs mali krize neden olmasaydı, Brezilyalı futbolcunun bonservisi yaklaşık 40 milyon Euro civarında seyredecekti.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 15:32
- PSG Telles transferi için ilk teklifini sundu! Galatasaray...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PSG Telles transferi için ilk teklifini sundu! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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