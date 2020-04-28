Galatasaray'da forvet harekatı! Andone'nin yerine İsviçreli golcü
Galatasaray'da yeni sezon planlamaları şimdiden başladı. Sakatlığı nedeniyle fazla forması şansı bulamayan Florin Andone ile yolları ayırması beklenilen sarı-kırmızılı ekip, West Ham United'ın İsviçreli golcüsü Albian Ajeti'ye kancayı taktı.
Galatasaray'dan forvet harekatı… Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.
KİRALANMASI HEDEFLENİYOR
Takvim'in haberine göre; Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
GELECEK VAAT EDİYOR
23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.
SMOLOV&DABBUR ÖNERİLDİ
Forvet arayan G.Saray'a ayrıca Lokomtiv Moskova'dan Fedor Smolov ve Hoffenheim'den Munnas Dabbur da önerildi. Ajeti'den sonuç alınamazsa iki isimden biri değerlendirmeye alınacak.
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 02:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da forvet harekatı! Andone'nin yerine İsviçreli golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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