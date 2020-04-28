Galatasaray'da forvet harekatı! Andone'nin yerine İsviçreli golcü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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'da forvet harekatı! Andone'nin yerine İsviçreli golcü

Galatasaray'da forvet harekatı! Andone'nin yerine İsviçreli golcü

'da yeni sezon planlamaları şimdiden başladı. Sakatlığı nedeniyle fazla forması şansı bulamayan ile yolları ayırması beklenilen sarı-kırmızılı ekip, 'ın İsviçreli golcüsü 'ye kancayı taktı.

'dan forvet harekatı… Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine 'da forma giyen Albian Ajeti'yi listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.

KİRALANMASI HEDEFLENİYOR

Takvim'in haberine göre; Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

GELECEK VAAT EDİYOR

23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.

SMOLOV&DABBUR ÖNERİLDİ

Forvet arayan G.Saray'a ayrıca Lokomtiv 'dan Fedor Smolov ve Hoffenheim'den Munnas Dabbur da önerildi. Ajeti'den sonuç alınamazsa iki isimden biri değerlendirmeye alınacak.

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 02:28
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