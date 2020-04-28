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28 Nisan 2020, Salı
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sil baştan! 8 birden...

Galatasaray sil baştan! 8 yolcu birden...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 'da yeni sezon planlamaları hız kesmeden sürüyor. Önümüzdeki sezon için bütçeyi düşürme kararı alan sarı-kırmızılı ekipte tam 8 isimle yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan 'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte kiralık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve 'ın sözleşmeleri ise sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garanti para ödeme taahhüdü vermişti.

BABEL KONUSUNDA DURUM KARIŞIK

Sabah'ın haberine göre; G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı içinse kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. G.Saray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.

  1. 28.04.2020
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