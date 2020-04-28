Galatasaray sil baştan! 8 yolcu birden...

Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte kiralık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri ise sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garanti para ödeme taahhüdü vermişti.

BABEL KONUSUNDA DURUM KARIŞIK

Sabah'ın haberine göre; G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. G.Saray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.