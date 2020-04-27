Son dakika: Galatasaray'a müjdeli haber! "İkisi de gitmek istiyor" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'a müjdeli haber! "İkisi de gitmek istiyor"

Son dakika: Galatasaray'a müjdeli haber! "İkisi de gitmek istiyor"

Teknik Direktörü , adları 'la anılan takımın yıldızları ve Yandaş hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor" ifadelerini kullandı. Çalımbay'ın bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

ekiplerinden 'un teknik direktörü , 'ın gündeminde yer alan ve 'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Spor Arena'nın hesabındaki canlı yayında konuşan deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. Gidebilirler ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur" ifadesini kullandı.

Rıza Çalımbay, yeniden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili ise şunları söyledi:

çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor.

Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeli geçeceğini sanmıyorum.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 22:35
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