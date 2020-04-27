Son dakika: Galatasaray'a müjdeli haber! "İkisi de gitmek istiyor"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adları Galatasaray'la anılan takımın yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor" ifadelerini kullandı. Çalımbay'ın bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Hürriyet Spor Arena'nın Instagram hesabındaki canlı yayında konuşan deneyimli teknik adam, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. Gidebilirler ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur" ifadesini kullandı.
Rıza Çalımbay, yeniden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili ise şunları söyledi:
Futbol çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor.
Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeli geçeceğini sanmıyorum.
- 27.04.2020
- Güncelleme: 27.04.2020 22:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'a müjdeli haber! "İkisi de gitmek istiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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