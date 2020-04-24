Bırakma nedeni sağlık sorunu

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş, önceki gün istifa ederek kulüple yollarını ayırmıştı. Sümertaş, kendisini Fatih Terim'in gönderdiği iddialarını yalanlarken; gerçek durumun sağlık sorunları olduğu ifade edildi.