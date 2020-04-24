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24 Nisan 2020, Cuma
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Bırakma nedeni sağlık sorunu

Bırakma nedeni sağlık sorunu

'da  A görevini yürüten , önceki gün istifa ederek kulüple yollarını ayırmıştı.

'da A görevini yürüten , önceki gün istifa ederek kulüple yollarını ayırmıştı. Sümertaş, kendisini 'in gönderdiği iddialarını yalanlarken; gerçek durumun sağlık sorunları olduğu ifade edildi.

  1. 24.4.2020
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