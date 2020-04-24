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24 Nisan 2020, Cuma
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10 milyon euro’ya düştü

Fulham 10 milyon euro’ya düştü

Sezonun  gösterdiği başarılı performansla camianın gözüne giren Jean-Micheal Seri için yeni fiyat biçildi.

Sezonun gösterdiği başarılı performansla camianın gözüne giren Jean-Micheal Seri için yeni fiyat biçildi. Sezon başında sarı-kırmızılıların 'dan 1.5 milyon euro'ya kiraladığı Fildişi Sahilli oyuncu için 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu konmuştu. Ancak İngiliz ekibinin bu fiyatı 10 milyon euro'ya indirdiği belirtildi. 'dan yıllık 2.8 milyon euro kazanan 28 yaşındaki orta saha için sezon bitmeden bir girişim yapılmayacak.

  1. 24.4.2020
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