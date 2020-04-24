Fulham 10 milyon euro’ya düştü
Sezonun ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla camianın gözüne giren Jean-Micheal Seri için yeni fiyat biçildi.
Sezonun ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla camianın gözüne giren Jean-Micheal Seri için yeni fiyat biçildi. Sezon başında sarı-kırmızılıların Fulham'dan 1.5 milyon euro'ya kiraladığı Fildişi Sahilli oyuncu için 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu konmuştu. Ancak İngiliz ekibinin bu fiyatı 10 milyon euro'ya indirdiği belirtildi. Galatasaray'dan yıllık 2.8 milyon euro kazanan 28 yaşındaki orta saha için sezon bitmeden bir girişim yapılmayacak.
- 24.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fulham 10 milyon euro’ya düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.