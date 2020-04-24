Fulham 10 milyon euro’ya düştü

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla camianın gözüne giren Jean-Micheal Seri için yeni fiyat biçildi. Sezon başında sarı-kırmızılıların Fulham'dan 1.5 milyon euro'ya kiraladığı Fildişi Sahilli oyuncu için 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu konmuştu. Ancak İngiliz ekibinin bu fiyatı 10 milyon euro'ya indirdiği belirtildi. Galatasaray'dan yıllık 2.8 milyon euro kazanan 28 yaşındaki orta saha için sezon bitmeden bir girişim yapılmayacak.