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24 Nisan 2020, Cuma
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Saracchi 22 oldu

Saracchi 22 oldu

'ın devre arasında 1.5 yıllığına Leipzig'den kiraladığı dün 22 yaşına bastı.

'ın devre arasında 1.5 yıllığına Leipzig'den kiraladığı dün 22 yaşına bastı. Uruguaylı sol bek için kulüpten sarı- kırmızılı renklerde futbol topu şeklinde pasta gönderildi. Saracchi'yi ilk tebrik eden vatandaşı ve takım arkadaşı oldu.

  1. 24.4.2020
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