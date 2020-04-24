Saracchi 22 oldu
Aslan'ın devre arasında 1.5 yıllığına Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi dün 22 yaşına bastı.
Aslan'ın devre arasında 1.5 yıllığına Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi dün 22 yaşına bastı. Uruguaylı sol bek için kulüpten sarı- kırmızılı renklerde futbol topu şeklinde pasta gönderildi. Saracchi'yi ilk tebrik eden vatandaşı ve takım arkadaşı Fernando Muslera oldu.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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