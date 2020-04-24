Saracchi 22 oldu

Aslan'ın devre arasında 1.5 yıllığına Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi dün 22 yaşına bastı. Uruguaylı sol bek için kulüpten sarı- kırmızılı renklerde futbol topu şeklinde pasta gönderildi. Saracchi'yi ilk tebrik eden vatandaşı ve takım arkadaşı Fernando Muslera oldu.