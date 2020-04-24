Nagatomo Bologna’da
Devre arasında lisansı dondurulan Yuto Nagatomo, yeni sezon için Bologna ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
Devre arasında lisansı dondurulan Yuto Nagatomo, yeni sezon için Bologna ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro net maaş alan 33 yaşındaki sol bekin, boşa çıktıktan sonra İtalyan ekibine resmen katılacağı öğrenildi. Ocak 2018'de 1 milyon euro'ya İnter'den kiralanan Japon futbolcunun, Temmuz 2018'de ise 2.5 milyon euro ödenerek bonservisi alınmıştı. Schalke maçında ciğeri söndükten sonra performansı geriye gitmişti.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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