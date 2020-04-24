Nagatomo Bologna’da

Devre arasında lisansı dondurulan Yuto Nagatomo, yeni sezon için Bologna ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro net maaş alan 33 yaşındaki sol bekin, boşa çıktıktan sonra İtalyan ekibine resmen katılacağı öğrenildi. Ocak 2018'de 1 milyon euro'ya İnter'den kiralanan Japon futbolcunun, Temmuz 2018'de ise 2.5 milyon euro ödenerek bonservisi alınmıştı. Schalke maçında ciğeri söndükten sonra performansı geriye gitmişti.