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24 Nisan 2020, Cuma
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Nagatomo Bologna’da

Nagatomo Bologna’da

Devre arasında lisansı dondurulan , için Bologna ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Devre arasında lisansı dondurulan , için Bologna ile kesin olarak anlaşmaya vardı. 'dan yıllık 2 milyon euro net maaş alan 33 yaşındaki sol bekin, boşa çıktıktan sonra İtalyan ekibine resmen katılacağı öğrenildi. Ocak 2018'de 1 milyon euro'ya İnter'den kiralanan Japon futbolcunun, Temmuz 2018'de ise 2.5 milyon euro ödenerek bonservisi alınmıştı. maçında ciğeri söndükten sonra performansı geriye gitmişti.

  1. 24.4.2020
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