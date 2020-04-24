Arda Turan: Son sözümü söylemedim
Arda Turan: Bittiğim falan yok. Sezon başı 2 ay çalışıp, taraftar desteği alırsam eskisinden daha iyi oynarım.
Galatasaray'a dönmek için gün sayan Arda Turan iddialı açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, futbol hayatının bitmediğini söylerken, "Bittiğim falan yok. İhtiyacım olan şey, sağlıklı bir sezon başı ve inandığım bir taraftar desteği. Onun dışında ben neden biteyim? Bu ayaklar bende, bu oyun zekası hala bende. İki ay iyi idman yaptıktan sonra, en iyisini, gösterdiklerimin daha iyisini de oynayabilirim" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten haber beklediğini yineleyen tecrübeli futbolcu, "Kariyerimi noktalamayı asla düşünmüyorum. Kesin kararım bu. Galatasaray'la ilgili fikrimi zaten herkes biliyor; çağrılırsam seve seve giderim, çağrılmazsam da ben zaten Galatasaray taraftarıyım. Ama futbol oynamaya sonuna kadar devam edeceğim" diye konuştu. Devre arasında Başakşehir'den ayrılan Arda'nın Barcelona ile kontratı sezon sonunda bitiyor.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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