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24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Arda Turan: Son sözümü söylemedim

: Son sözümü söylemedim

Arda Turan: Son sözümü söylemedim

: Bittiğim falan yok. Sezon başı 2 ay çalışıp, taraftar desteği alırsam eskisinden daha iyi oynarım.

'a dönmek için gün sayan iddialı açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, hayatının bitmediğini söylerken, "Bittiğim falan yok. İhtiyacım olan şey, sağlıklı bir sezon başı ve inandığım bir taraftar desteği. Onun dışında ben neden biteyim? Bu ayaklar bende, bu oyun zekası hala bende. İki ay iyi idman yaptıktan sonra, en iyisini, gösterdiklerimin daha iyisini de oynayabilirim" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten haber beklediğini yineleyen tecrübeli futbolcu, "Kariyerimi noktalamayı asla düşünmüyorum. Kesin kararım bu. Galatasaray'la ilgili fikrimi zaten herkes biliyor; çağrılırsam seve seve giderim, çağrılmazsam da ben zaten Galatasaray taraftarıyım. Ama futbol oynamaya sonuna kadar devam edeceğim" diye konuştu. Devre arasında 'den ayrılan Arda'nın ile kontratı sezon sonunda bitiyor.

  1. 24.4.2020
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