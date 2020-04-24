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24 Nisan 2020, Cuma
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: Selçuk’a küfür ettim

Engin Baytar: Selçuk’a küfür ettim

'a 2011 yılında 'dan gelen , sarıkırmızılı camiada 2 , 1 ve 2 kaldırmıştı.

'a 2011 yılında 'dan gelen , sarıkırmızılı camiada 2 , 1 ve 2 kaldırmıştı. Engin, 2011- 12 sezonunda 'de kazanılan şampiyonlukla ilgili bir anısını anlattı. Tecrübeli futbolcu, "Son düdük çalmış, biz 'la orta sahada kavga ediyoruz... 'Hiç pas vermiyorsun' dedim. Ona küfür ettim. O beni sarsıp 'Oğlum maç bitti şampiyonuz' dedi" diye konuştu.

  1. 24.4.2020
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