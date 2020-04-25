Yusuf Günay'dan flaş Süper Lig açıklaması!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, haziran ayında yeniden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili sarı-kırmızılı kulüp olarak düşüncelerinin net olduğunu söyledi. "Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı" diyen Günay, "Dolayısıyla bu lig oynanacak ve bitecek" ifadesini kullandı.
Corona virüsü arasının ardından haziran ayında kaldığı yerden başlaması planlanan Süper Lig'le ilgili Galatasaray cephesinden açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, sezonun oynanarak sona ereceğini söyledi. Günay, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"UEFA DA TAMAMLANMASINI İSTİYOR"
"Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı. Dolayısıyla bu lig oynanacak ve lig bitecek. Zaten UEFA da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını beyan ediyor."
"TÜM KONSANTRASYONUMUZ ŞAMPİYONLUK ÜZERİNEDİR"
Şampiyonluk için de iddialı açıklamalarda bulunan Günay, "Bu sene şampiyonluk yolunda en önemli takımız. Bir takımın şampiyon olabilmesi için 4 unsurun bir arada olması lazım. "3T, 1Y" diyorum ben... Birincisi iyi bir taraftar grubu, ikincisi iyi bir takım, üçüncüsü teknik heyet, 'Y" ise iyi bir yönetim. Artık önümüzde 8 maç var. Şampiyonluk artık son kulvarda. Tüm konsantrasyonumuz Galatasaray'ın şampiyonluğu üzerinedir" dedi.
Teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte corona virüsüne yakalanan Yusuf Günay, bu konu ve süreç hakkında ise flaş bir itirafta bulundu.
"İNGİLTERE UÇAĞINDAN ŞÜPHELENDİK"
Sivas'a gittikleri uçağın İngiltere'den gelmesi sebebiyle şüphelendiklerini ifade eden Günay, "8 Mart'ta Sivas'a maça gittik. Sabiha Gökçen'de bindik ve uçağın İngiltere'den geldiği söylendi. Orada şüphelendik zaten. Fatih hocam ile Abdurrahim Bey'de pozitif çıkınca, başkanımla test yaptırmak istedik. Bizde bir rahatsızlık yoktu ama yaptırmak istedik bizde de pozitif çıktı" diye konuştu.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 23:04
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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