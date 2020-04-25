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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Yusuf Günay'dan flaş Süper Lig açıklaması!

'dan flaş açıklaması!

Yusuf Günay'dan flaş Süper Lig açıklaması!

Başkan Yardımcısı , haziran ayında yeniden başlaması planlanan 'le ilgili sarı-kırmızılı kulüp olarak düşüncelerinin net olduğunu söyledi. "Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı" diyen Günay, "Dolayısıyla bu lig oynanacak ve bitecek" ifadesini kullandı.

Corona virüsü arasının ardından haziran ayında kaldığı yerden başlaması planlanan 'le ilgili cephesinden açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı , sezonun oynanarak sona ereceğini söyledi. Günay, Spor'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"UEFA DA TAMAMLANMASINI İSTİYOR"
"Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı. Dolayısıyla bu lig oynanacak ve lig bitecek. Zaten da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını beyan ediyor."

"TÜM KONSANTRASYONUMUZ ŞAMPİYONLUK ÜZERİNEDİR"
Şampiyonluk için de iddialı açıklamalarda bulunan Günay, "Bu sene şampiyonluk yolunda en önemli takımız. Bir takımın şampiyon olabilmesi için 4 unsurun bir arada olması lazım. "3T, 1Y" diyorum ben... Birincisi iyi bir taraftar grubu, ikincisi iyi bir takım, üçüncüsü teknik heyet, 'Y" ise iyi bir yönetim. Artık önümüzde 8 maç var. Şampiyonluk artık son kulvarda. Tüm konsantrasyonumuz Galatasaray'ın şampiyonluğu üzerinedir" dedi.

Teknik direktör ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte corona virüsüne yakalanan Yusuf Günay, bu konu ve süreç hakkında ise flaş bir itirafta bulundu.

"İNGİLTERE UÇAĞINDAN ŞÜPHELENDİK"
'a gittikleri uçağın 'den gelmesi sebebiyle şüphelendiklerini ifade eden Günay, "8 Mart'ta Sivas'a maça gittik. 'de bindik ve uçağın İngiltere'den geldiği söylendi. Orada şüphelendik zaten. Fatih hocam ile Abdurrahim Bey'de pozitif çıkınca, başkanımla test yaptırmak istedik. Bizde bir rahatsızlık yoktu ama yaptırmak istedik bizde de pozitif çıktı" diye konuştu.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 23:04
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