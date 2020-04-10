Fatih Terim'in göz koyduğu genç yıldızdan Galatasaray'a müjde! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Terim'in göz koyduğu genç yıldızdan G.Saray'a müjde!

Fatih Terim'in göz koyduğu genç yıldızdan 'a müjde!

Fatih Terim'in göz koyduğu genç yıldızdan Galatasaray'a müjde!

Zidane’a benzetilen genç 10 numaranın, ’nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği bildirildi. Bu durum bir süredir ile ilgilenen 'ı yeniden harekete geçirdi.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir süredir yakından takip ettiği oyuncuların başında gelen , 'da da gündem haline geldi. Food Mercato, İmparator'un genç oyuncuyla yakında ilgilendiğini yazdı. 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek olan Adil'in beklediği teklifi alamaması nedeniyle 'nin sözleşme yenileme önerisini reddettiği açıkladı. Galatasaray'ın ilgisinin oyun sitili olarak Zidane'a benzetilen oyuncunun fiyatının artmasına neden olduğu yorumu yapıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı da bildirildi.

FRANSA'DAN GÖRÜŞ ALINDI
Son dönemde geleceğe yatırım yapmak isteyen Terim, Cezayir asıllı Fransız futbolcunun üzerinde yoğunlaşırken bunda gelen olumlu scout raporunun da etkili olduğu bildirildi. Cezayir asıllı Fransız oyuncuyla ilgili bir değerlendirme kaleme alan 'den , "Güçlü ve gelişime açık bir on numara... Takım arkadaşlarını oyuna sokmak için sahte dokuz numara rolü de üstlenebilir" dedi. Fransız spor adamı ayrıca, "Topu almak için iyi pozisyon alır. Rakibin kafasını karıştırır. Teknik bir oyuncu" ifadesini kullandı. Bu özellikler Terim'i oldukça etkiledi.

NE KARAR VERECEK?
Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki , 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti. PSG ile anlaşması bu sezon bitecek olan Adil Aouchiche, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

DEFANSİF YANI ZAYIF
Oyuncuyla ilgili Terim için bir rapor hazırlayan Total Football Analysis'den Daryl Gouilard, "Yalnız savunma sorumluluğu azdır" eksi yönünü de belirtmeyi ihmal etmedi.

  1. 10.4.2020
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