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10 Nisan 2020, Cuma
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Görüşme sağlandı! ve arasında son perde

Görüşme sağlandı! Hulk ve Galatasaray arasında son perde

ekiplerinden 'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar bir süredir Brezilyalı dünya yıldızı 'u gündemine almıştı. Golcü futbolcunun formasını giydiği ülke olan 'den ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den 'un 'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı… Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR
Wang , Hulk'un Galatasaray'la bir süredir görüştüğünü duyduğunu ancak bunu teyit edecek kaynağı olmadığını ifade etti. Kariyerini bitirmeden mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istediğini de kaydetti.

Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.

HULK MALİYET DÜŞÜRDÜ
Galatasaray, indirim yapmaya çok da sıcak bakmayan 'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'la anılıyordu. Shanghai ile aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da oynayabilmek için göreceli düşük bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti.

  1. 10.4.2020
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