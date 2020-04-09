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09 Nisan 2020, Perşembe
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hedefini açıkladı! ...

Sneijder hedefini açıkladı! Galatasaray...

Bir dönem 'da forma giyen eski futbolcu Wesley hayalini açıkladı. ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü , Hollandalı isimle arasında geçen konuşmayı anlattı ve Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük yapma hayali olduğunu söyledi.

, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Wesley Snejder'le olan konuşmasını Ajansspor'a anlattı.

''HAYALİ GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK''
Şu anda ekiplerinden Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, ''Wesley ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, 'yi çok seviyor, kendisi olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin ve 'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

RODALLEGA VE BOCA JUNIORS...
Rodallega'nın ile ilgili transfer açıklaması hakkında konuşan Bülent Uygun, "Olsa, yapsa, vs. söylemlerle bu işler olmuyor. Rodallega şu anda Denizlispor'un oyuncusudur. Rodallega ligler başladığında takımına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

  1. 09.04.2020
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