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05 Nisan 2020, Pazar
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'dan ’ye iki soru

Galatasaray'dan TFF’ye iki soru

, haziranda başlaması planlanan 'ekstra sezon' için ile temas kurdu. O dönem için nasıl bir planlama yapıldığıyla ilgili bilgi aldı. Birkaç soru soruldu. O sorular içinde öne çıkan iki soru var!

O dönemde, Luyindama iyileşmiş olacak. 28 kişilik futbolcu kaydetme listesinde yeni bir düzenlemeye olacak mı? Kongolu stoper listeye kaydedilip, 'ekstra sezonda' oynayabilir mi? Kiralık gönderilen Diagne ve Babel döndü. Maaşlarını liglerin başlayacağı o dönemde yani 'ekstra sezonda' tarafından ödenecek. Onların isimlerini 28 kişilik kadroya yazdırmak mümkün olacak mı? Şimdi gözler 'den gelecek yanıta çevrildi.

  1. 5.4.2020
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