Galatasaray'dan TFF’ye iki soru

O dönemde, Luyindama iyileşmiş olacak. 28 kişilik futbolcu kaydetme listesinde yeni bir düzenlemeye olacak mı? Kongolu stoper listeye kaydedilip, 'ekstra sezonda' oynayabilir mi? Kiralık gönderilen Diagne ve Babel döndü. Maaşlarını liglerin başlayacağı o dönemde yani 'ekstra sezonda' Galatasaray tarafından ödenecek. Onların isimlerini 28 kişilik kadroya yazdırmak mümkün olacak mı? Şimdi gözler TFF'den gelecek yanıta çevrildi.