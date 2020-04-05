Galatasaray'dan TFF’ye iki soru
Galatasaray, haziranda başlaması planlanan 'ekstra sezon' için TFF ile temas kurdu. O dönem için nasıl bir planlama yapıldığıyla ilgili bilgi aldı. Birkaç soru soruldu. O sorular içinde öne çıkan iki soru var!
O dönemde, Luyindama iyileşmiş olacak. 28 kişilik futbolcu kaydetme listesinde yeni bir düzenlemeye olacak mı? Kongolu stoper listeye kaydedilip, 'ekstra sezonda' oynayabilir mi? Kiralık gönderilen Diagne ve Babel döndü. Maaşlarını liglerin başlayacağı o dönemde yani 'ekstra sezonda' Galatasaray tarafından ödenecek. Onların isimlerini 28 kişilik kadroya yazdırmak mümkün olacak mı? Şimdi gözler TFF'den gelecek yanıta çevrildi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan TFF’ye iki soru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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