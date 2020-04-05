Onyekuru için acele edilmeyecek

Henry Onyekuru konusunda ise Galatasaray'ın eli çok sağlam… Nijeryalı oyuncu, Monaco'da kendisini gösteremedi ve Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. Ancak Ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu yarım sezon için 750 bin euro'ya Galatasaray'a gönderen Monaco 1 yıllık kiralama için 1.5 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu nedenle Onyekuru konusunda aceleci olmama kararı verdi.