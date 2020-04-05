Onyekuru için acele edilmeyecek
Henry Onyekuru konusunda ise Galatasaray'ın eli çok sağlam… Nijeryalı oyuncu, Monaco'da kendisini gösteremedi ve Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. Ancak Ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu yarım sezon için 750 bin euro'ya Galatasaray'a gönderen Monaco 1 yıllık kiralama için 1.5 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu nedenle Onyekuru konusunda aceleci olmama kararı verdi.
Henry Onyekuru konusunda ise Galatasaray'ın eli çok sağlam… Nijeryalı oyuncu, Monaco'da kendisini gösteremedi ve Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. Ancak Ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu yarım sezon için 750 bin euro'ya Galatasaray'a gönderen Monaco 1 yıllık kiralama için 1.5 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu nedenle Onyekuru konusunda aceleci olmama kararı verdi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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