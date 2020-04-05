Onyekuru için acele edilmeyecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Onyekuru için acele edilmeyecek

Onyekuru için acele edilmeyecek

Onyekuru için acele edilmeyecek

konusunda ise 'ın eli çok sağlam… oyuncu, 'da kendisini gösteremedi ve Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. Ancak Ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu yarım sezon için 750 bin euro'ya Galatasaray'a gönderen Monaco 1 yıllık kiralama için 1.5 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu nedenle Onyekuru konusunda aceleci olmama kararı verdi.

Henry Onyekuru konusunda ise 'ın eli çok sağlam… oyuncu, 'da kendisini gösteremedi ve Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. Ancak Ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu yarım sezon için 750 bin euro'ya Galatasaray'a gönderen Monaco 1 yıllık kiralama için 1.5 milyon euro istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu nedenle Onyekuru konusunda aceleci olmama kararı verdi.

  1. 5.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onyekuru için acele edilmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA