Galatasaray'da Mariano yan çizdi
Galatasaray'da Mariano sıkıntısı baş gösterdi. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten Brezilyalı oyuncu, ülkesinden bir takımla anlaştığını Haziran başında başlaması planlanan Brezilya Ligi'nde forma giymek istediğini oynanacak 'Ekstra sezonda' forma giyemeyeceğini anlattı.
33 yaşındaki futbolu, eğer oynaması isteniyorsa kendisiyle 1 yıllık daha sözleşme uzatılmasını istediğini yöneticilerle paylaştı. Sarı- kırmızılı ekibin bu durumdan çok memnun kalmadığı gelen haberler arasında...
Ligin ikinci yarısında başarılı bir performans ortaya koyan Mariano'nun anlaştığı takımın Flamengo olduğu belirtiliyor.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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