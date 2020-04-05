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05 Nisan 2020, Pazar
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gidecek

Andone gidecek

'ın 'ye sorduğu sorulara alacağı cevaba göre kadro planlaması konusunda karar verecek. yanıta ve o günkü şartlara göre, kiralık gönderilecek; veya kadroya katılacak.

'ın 'ye sorduğu sorulara alacağı cevaba göre kadro planlaması konusunda karar verecek. yanıta ve o günkü şartlara göre, kiralık gönderilecek; veya kadroya katılacak.

  1. 5.4.2020
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