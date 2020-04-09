Corona virüsüne yakalanan Yusuf Günay o günleri anlattı
Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi olarak taburcu edilen Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaşadığı süreci anlattı. Zor günler yaşadığını belirten Günay, "14 gün karantina süresini dolduruyoruz, bugün 11. günüm. Asla panik yapmak yok. Elbette önlemlere harfiyen uymak gerekir ama ruhsal durumları da sağlam tutmalıyız. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım" dedi.
Galatasaray'da corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Günay, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.
İşte Yusuf Günay'ın açıklamalarından satır başları:
"BUGÜN KARANTİNADAKİ 11. GÜNÜM"
Yakın mesai arkadaşlarımız pozitif çıkınca test için gittim. Test yapıldı, tomografi çekildi. Test sonuçları gelene kadar tedavi altına alınmam uygun göründü ve test sonucu maalesef pozitif geldi. 6 gün boyunca tedavi gördük ve sonra değerler normale gelince taburcu edildik. 14 gün karantina süresini dolduruyoruz, bugün 11. günüm.
"KURALLARA UYALIM, EVDE KALALIM"
Bütün dünyayı evlere hapseden büyük bir salgın. Bu da insanları belki ciddi anlamda paniğe sevk edecek durumlara yol açabiliyor. Asla panik yapmak yok. Elbette önlemlere harfiyen uymak gerekir ama ruhsal durumları da sağlam tutmalıyız. Belki belirti olmadan bile atlatılabilen bir rahatsızlık. Hastanede kimse yanınıza gelemiyor ve kendinizi çok iyi hissetmiyorsunuz. Ben kendimi yokladığımda ne ateşim, ne öksürüğüm oldu. Normal, sağlıklı insanların bu hastalığı rahatlıkla atlatabileceğimi düşünüyorum. Ama yine de evde kendini izole etmek gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım.
- 09.04.2020
- Güncelleme: 09.04.2020 19:30
- Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yönetime bildirdi
- Ozan'dan sonra bir büyük stoper daha! İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu
- Muslera'dan geleceğine ilişkin flaş açıklama! "Fatih Terim..."
- Ortaya çıktı! İşte corona virüsüne neden olan şey
- İşte Avrupa'da corona virüsünün yayılımına neden olan maç ve o trajik hikaye!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsüne yakalanan Yusuf Günay o günleri anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.