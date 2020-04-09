Corona virüsüne yakalanan Yusuf Günay o günleri anlattı

Galatasaray'da corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Günay, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

İşte Yusuf Günay'ın açıklamalarından satır başları:

"BUGÜN KARANTİNADAKİ 11. GÜNÜM"

Yakın mesai arkadaşlarımız pozitif çıkınca test için gittim. Test yapıldı, tomografi çekildi. Test sonuçları gelene kadar tedavi altına alınmam uygun göründü ve test sonucu maalesef pozitif geldi. 6 gün boyunca tedavi gördük ve sonra değerler normale gelince taburcu edildik. 14 gün karantina süresini dolduruyoruz, bugün 11. günüm.

"KURALLARA UYALIM, EVDE KALALIM"

Bütün dünyayı evlere hapseden büyük bir salgın. Bu da insanları belki ciddi anlamda paniğe sevk edecek durumlara yol açabiliyor. Asla panik yapmak yok. Elbette önlemlere harfiyen uymak gerekir ama ruhsal durumları da sağlam tutmalıyız. Belki belirti olmadan bile atlatılabilen bir rahatsızlık. Hastanede kimse yanınıza gelemiyor ve kendinizi çok iyi hissetmiyorsunuz. Ben kendimi yokladığımda ne ateşim, ne öksürüğüm oldu. Normal, sağlıklı insanların bu hastalığı rahatlıkla atlatabileceğimi düşünüyorum. Ama yine de evde kendini izole etmek gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım.