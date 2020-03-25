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25 Mart 2020, Çarşamba
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Dünya basını 'i manşetten duyurdu!

Dünya basını Fatih Terim'i manşetten duyurdu!

Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan , dünya basınında geniş yer buldu. , L'Equipe ve Marca gazetesi başta habere sayfalarında geniş yer verdi.

teknik direktörü , dünya basınında geniş yer buldu.

İTALYA
Ülkenın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, tecrübeli hocayla ilgili haberi sitesinde "Terim pozitif" manşetiyle verdi. Konuyla ilgili haberde de "Futbolda bir başka ünlü isim daha pozitif çıktı. ve Milan'ın eski teknik direktörü, şimdi Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim de Kovid- 19'a yakalandı" ifadesi kullanıldı.

ALMANYA
Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından paylaştığına işaret eden Bild gazetesi, daha önce de Galatasaray Kulübünün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın Kovid-19'a yakalandığını hatırlattı. "Ran.de" internet sayfası da 'nin efsane teknik direktörü Terim'e koronavirüs bulaştığını okuyucularıyla paylaştı.

KOLOMBİYA
Başarılı hocanın testinin pozitif çıkması basınında da yankı uyandırdı. Pulzo adlı spor sayfası haberi, "Kaplan Falcao'nun Galatasaray'daki hocasında koronavirüse rastlandı." ifadeleriyle duyurdu. Nijerya'nın The Punch gazetesi ise, "Henry Onyekuru'nun teknik direktörünün koronavirüs testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN
Hindıstan'ın News18 adlı televizyon kanalı, paylaştığı haberde, "Galatasaray'ın teknik direktörü ve Türk futbolunun ikonu Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı. Times of Malta ise haberi "Türk futbolunun simgesi Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı" şeklinde duyurdu.

  1. 25.3.2020
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