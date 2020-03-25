Dünya basını Fatih Terim'i manşetten duyurdu!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dünya basınında geniş yer buldu.



İTALYA

Ülkenın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, tecrübeli hocayla ilgili haberi internet sitesinde "Terim pozitif" manşetiyle verdi. Konuyla ilgili haberde de "Futbolda bir başka ünlü isim daha pozitif çıktı. Fiorentina ve Milan'ın eski teknik direktörü, şimdi Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim de Kovid- 19'a yakalandı" ifadesi kullanıldı.

ALMANYA

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından paylaştığına işaret eden Bild gazetesi, daha önce de Galatasaray Kulübünün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın Kovid-19'a yakalandığını hatırlattı. "Ran.de" internet sayfası da Türkiye'nin efsane teknik direktörü Terim'e koronavirüs bulaştığını okuyucularıyla paylaştı.

KOLOMBİYA

Başarılı hocanın testinin pozitif çıkması Kolombiya basınında da yankı uyandırdı. Pulzo adlı spor sayfası haberi, "Kaplan Falcao'nun Galatasaray'daki hocasında koronavirüse rastlandı." ifadeleriyle duyurdu. Nijerya'nın The Punch gazetesi ise, "Henry Onyekuru'nun teknik direktörünün koronavirüs testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN

Hindıstan'ın News18 adlı televizyon kanalı, internet sitesinde paylaştığı haberde, "Galatasaray'ın teknik direktörü ve Türk futbolunun ikonu Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı. Times of Malta ise haberi "Türk futbolunun simgesi Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı" şeklinde duyurdu.