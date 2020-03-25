Dünya basını Fatih Terim'i manşetten duyurdu!
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim, dünya basınında geniş yer buldu. Daily Mail, L'Equipe ve Marca gazetesi başta habere sayfalarında geniş yer verdi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dünya basınında geniş yer buldu.
İTALYA
Ülkenın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, tecrübeli hocayla ilgili haberi internet sitesinde "Terim pozitif" manşetiyle verdi. Konuyla ilgili haberde de "Futbolda bir başka ünlü isim daha pozitif çıktı. Fiorentina ve Milan'ın eski teknik direktörü, şimdi Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim de Kovid- 19'a yakalandı" ifadesi kullanıldı.
ALMANYA
Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından paylaştığına işaret eden Bild gazetesi, daha önce de Galatasaray Kulübünün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın Kovid-19'a yakalandığını hatırlattı. "Ran.de" internet sayfası da Türkiye'nin efsane teknik direktörü Terim'e koronavirüs bulaştığını okuyucularıyla paylaştı.
KOLOMBİYA
Başarılı hocanın testinin pozitif çıkması Kolombiya basınında da yankı uyandırdı. Pulzo adlı spor sayfası haberi, "Kaplan Falcao'nun Galatasaray'daki hocasında koronavirüse rastlandı." ifadeleriyle duyurdu. Nijerya'nın The Punch gazetesi ise, "Henry Onyekuru'nun teknik direktörünün koronavirüs testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
HİNDİSTAN
Hindıstan'ın News18 adlı televizyon kanalı, internet sitesinde paylaştığı haberde, "Galatasaray'ın teknik direktörü ve Türk futbolunun ikonu Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı. Times of Malta ise haberi "Türk futbolunun simgesi Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı" şeklinde duyurdu.
- 25.3.2020
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dünya basını Fatih Terim'i manşetten duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.